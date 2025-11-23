ترامب يعتزم تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال ترامب في تصريحات خاصة لموقع جاست ذا نيوز أنه سيُصنّف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية، مشيرا إلى أن القرار سيتم «بأقوى وأشد العبارات»، وأن الوثائق النهائية قيد الإعداد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر الموقع تحقيقاً موسعاً حول نشاط الجماعة وتأثيرها داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وسبق إعلان ترامب خطوة بارزة من حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الذي صنّف جماعة الإخوان ومجلس «كير» منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وهو قرار واجهته «كير» بدعوى قضائية تتهم فيها الولاية بانتهاك حقوقها الدستورية.

ويضغط الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف "الإخوان" كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي أغسطس الماضي، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية "قيد الإعداد".