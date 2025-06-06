ترامب يعلن مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن





أعلن دونالد ترامب الجمعة أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد الاثنين في لندن بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة للتوصل الى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين في شأن التعرفات الجمركية.

وجاء إعلان ترامب غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

والاجتماع في العاصمة البريطانية سيشكل الجولة التفاوضية الثانية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ شن ترامب حربه التجارية على خصومه وشركائه، وذلك بعد جولة تفاوض أولى عقدت الشهر الفائت في جنيف.

وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشال أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".

في وقت فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على واردات معظم شركائه التجاريين، ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل حاد مع تصاعد معركة التعرفات بين البلدين.

ففي أبريل، بلغت الرسوم الأميركية الإضافية على العديد من المنتجات الصينية 145%، بينما ردت الصين بتدابير مضادة بنسبة 125%.

وعقب محادثات جنيف الشهر الماضي، اتفق الجانبان على خفض الرسوم مؤقتاً، بحيث بلغت الرسوم الأميركية 30% والرسوم الصينية 10%.

ولكن من المتوقع أن ينتهي هذا الخفض الموقت مطلع أغسطس، علما أن ترامب اتهم الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الجانبين.

ورغم أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الصيني والاميركي مهدت لمزيد من المحادثات التجارية العالية المستوى، فإن أي حل سريع لمشكلة التعرفات الجمركية يظل غير مؤكد.