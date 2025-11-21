اعتراض أوروبي على خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

اعترضت دول أوروبية، أمس، على خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة لأوكرانيا وقالت مصادر إنها تطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي، ونزع السلاح جزئياً، وهي شروط طالما اعتبرها حلفاء أوكرانيا بمثابة استسلام.

وقال مصدران مطلعان، إن واشنطن أبلغت الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن على كييف قبول إطار العمل، الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، والذي يتضمن تنازلات عن أراضٍ وقيوداً على القوات المسلحة الأوكرانية، وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها، بسبب حساسية الأمر.

وحرص وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على عدم التعليق بكثير من التفاصيل على خطة السلام الأمريكية، التي لم يعلن عنها بالكامل، لكنهم قالوا إنهم سيتصدون للمطالب بتنازل كييف عن أراضٍ عقاباً لها، وقالوا: «إن أي اتفاق يجب ألا يحرم أوكرانيا من القدرة على الدفاع عن نفسها». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو:

«يريد الأوكرانيون السلام، يريدون سلاماً عادلاً يحترم سيادة الجميع، سلاماً دائماً لا يمكن التشكيك فيه، بسبب عدوان مستقبلي، لكن السلام لا يمكن أن يكون استسلاماً». ولفت بارو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يقف في طريق السلام في أوكرانيا.

وأضاف أن الأوكرانيين لا يريدون أي شكل من أشكال الاستسلام. كما قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن أي مبادرات للدخول في مفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا مرحب بها، لكنه أكد ضرورة إشراك كييف وأوروبا فيها.

وأضاف: «لا يمكن مناقشة أي مفاوضات متعلقة بوقف إطلاق النار، بل وأي تطور سلمي آخر في أوكرانيا، إلا مع أوكرانيا، ويجب أن تشارك أوروبا في ذلك». بدورها شددت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة أن يكون الأوروبيون وأوكرانيا نفسها طرفاً فيه.

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، عن معارضته لخطة السلام الجديدة بشأن أوكرانيا. وقبل لقائه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، انتقد سيكورسكي الخطة، قائلاً إنه لا يجب إضعاف قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها.

ولكن قدرة المعتدي على الهجوم. وأوضح أنه على الرغم من أن بولندا تؤيد أي جهود لإنهاء القتال في أوكرانيا فإن الأمن الأوروبي يعتمد بقوة على نتائج أي اتفاق سلام. وأضاف أنه لذلك تطالب وارسو بمشاركة أوروبية في عملية السلام.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب يلعبان دوراً حاسماً في الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في المقابل قال الكرملين، إن أي خطة لإحلال السلام في أوكرانيا يجب أن تقضي على الأسباب الجذرية للصراع. وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أنه على الرغم من وجود اتصالات مع الولايات المتحدة، لا توجد حالياً مفاوضات معها بشأن خطة كهذه. وأحجم بيسكوف عن التعليق على ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اطلع على تفاصيل خطة السلام في أوكرانيا التي وردت تقارير بشأنها.

تطورات ميدان

ميدانياً نقلت وكالات أنباء روسية، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها أسقطت 4 صواريخ من طراز ستورم شادو، وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية سيطرت على بلدة فيسيلي في منطقة زابوريجيا بشرق أوكرانيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 106 من أصل 136 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال زيلينسكي، إن فرق الإنقاذ الأوكرانية لا تزال تبحث عن 22 شخصاً مفقودين بعد يوم من الهجمات الجوية العنيفة، التي شنتها روسيا على مدينة ترنوبل غربي البلاد. وأضاف زيلينسكي، أنه تم نشر نحو 230 فرداً من فرق الطوارئ يعملون على إزالة الأنقاض بعدما استهدفت هجمات مبنيين سكنيين يتألفان من تسعة طوابق في المدينة.

تسليم جثامين

في الأثناء سلمت موسكو، كييف، أمس، جثامين 1000 شخص، مشيرة إلى أنها لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك، وفق ما أفادت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب. وأعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «جرت إجراءات إعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا 1000 جثمان»، وقال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين. وأضاف أن محققين وخبراء من وزارة الداخلية سيجرون قريباً عمليات التعرف على هويات الجثامين.