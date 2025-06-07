قصف كلامي «مجنون» بين ترامب وماسك

انهار التحالف السياسي بين دونالد ترامب، وإيلون ماسك، مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأمريكي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة. وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي: «خاب أملي كثيراً»، بعدما انتقد مساعده السابق وكبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس.

وأفادت صحيفة «بوليتيكو»، بأنها تواصلت مع ترامب عبر الهاتف للتعليق على هذا الخلاف؛ وقال لها إنه ليس بالأمر المهم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتحدث الرجلان في محاولة لتهدئة الأمور.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضاوي، وإلى جانبه المستشار الألماني، فريدريش ميرتس: «لقد خاب أملي كثيراً، لقد ساعدت إيلون كثيراً.. إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة.. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك». وأشار ترامب بنبرة حزينة، في كلامه الذي استمر 10 دقائق إلى أنه أقام قبل أسبوع فقط حفلة وداع لماسك بعدما أنهى مهامه على رأس لجنة الكفاءة الحكومية.

وفي وقت لاحق وصف ترامب ماسك بأنه مجنون»، وأكد أنه طلب منه المغادرة. ورد ماسك على الفور عبر منصة «إكس» بأن الرئيس الجمهوري ما كان ليفوز في الانتخابات في 2024، من دونه قائلاً: إنه ناكر للجميل.

ورد ماسك على منشور اقترح عزل ترامب بالإيجاب، وانتقد بشدة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، معتبراً أنها قد تتسبب بانكماش. وألمح ترامب إلى توجيه ضربة موجعة لماسك، مهدداً بالغاء العقود الحكومية التي أبرمها ماسك بقيمة مليارات الدولارات، وتشمل إطلاق صواريخ إلى الفضاء واستخدام مجموعة الأقمار الاصطناعية ستارلينك.

وكتب ترامب عبر «تروث سوشال»: «الوسيلة الأسهل لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات الدولارات، تكون بإلغاء عقود إيلون مع الحكومة والدعم المقدم له». ورد ماسك مجدداً مؤكداً أنه سيبدأ سحب مركبة دراغون الفضائية من الخدمة، علماً بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وجاء في منشور لماسك: «في ضوء بيان الرئيس حول إلغاء عقودي الحكومية، ستباشر سبايس إكس سحب مركبة دراغون الفضائية من الخدمة على الفور». لكنه بدا لاحقاً وكأنه يتراجع عن ذلك في معرض رده على مستخدم عبر «إكس»: «حسناً لن نسحب دراغون»، إلا أن كلامه لم يكن واضحاً.

واختتم سهم شركة تسلا المملوكة لماسك جلسة أول من أمس الخميس على انخفاض بأكثر من 14 %، لتخسر الشركة حوالي 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكبر هبوط في قيمتها في يوم واحد على مدى تاريخها.

وفي تعاملات ما قبل السوق في أوروبا، أمس الجمعة، عوضت الأسهم جانباً من تلك الخسائر، وارتفعت بـ 5 %، بعد تقارير أفادت بأن الرجلين من المقرر أن يتحدثا. وفي أول رد فعل دولي على القصف الكلامي، قال الكرملين: إنه لن يتدخل في خلاف ترامب مع ماسك، مؤكداً ثقة الرئاسة الروسية في قدرة ترامب على التعامل مع الموقف. وأوضح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، أن الخلاف بينهما شأن داخلي أمريكي.