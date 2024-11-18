واشنطن وبكين.. اتفاق على التعاون وإدارة الخلافات

قبيل أسابيع لا أكثر من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب رئيساً وسيداً على البيت الأبيض، شدد الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، في لقاء نادر مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، على ضرورة بذل البلدين كل ما في وسعهما لمنع تحول المنافسة إلى نزاع، فيما أكد جينبينغ سعي بلاده لضمان انتقال سلس في علاقاتها مع أمريكا.

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأمريكي، جو بايدن، أن بكين ستسعى جاهدة لضمان انتقال سلس في علاقاتها مع واشنطن، وأنها مستعدة للعمل مع إدارة دونالد ترامب. واجتمع بايدن بنظيره شي للمرة الأخيرة، أول من أمس، في البيرو، غداة تحذير الزعيمين من حقبة اضطراب تلوح في الأفق في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال المحادثات التي عقدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، قال الرئيس الصيني لبايدن، إنه يتعيّن على البلدين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح للتفاهم وتحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل.

وأضاف شي، أن الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة للحفاظ على التواصل وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات، من أجل السعي لضمان انتقال سلس للعلاقات الصينية - الأمريكية. وحذّر شي، من أن العلاقات بين البلدين قد تشهد تقلبات وانعطافات أو حتى تراجعاً إذا اعتبر أحد الجانبين الآخر خصماً أو عدواً.

وقال شي، إن المنافسة بين الدول الكبرى يجب ألا تكون المنطق الأساسي للعصر، لكنه شدد على أن موقف بكين المتمثل في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم لم يتغير، وفق ما نقلت عنه وكالة شينخوا.

لا نزاع

بدوره، أعلن بايدن خلال اجتماعه الثنائي الأخير مع شي، أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين بذل كل ما في وسعهما لمنع المنافسة بينهما من التحول إلى نزاع، قائلاً: لا يمكن لبلدينا أن يسمحا لهذه المنافسة بالتحول إلى نزاع. هذه مسؤوليتنا، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية.. أعتقد أننا أثبتنا أنه يمكن الحفاظ على هذه العلاقة. وأعرب بايدن لشي، عن فخره بالتقدم الذي أحرز نحو استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، مضيفاً:

أتذكر وجودي معك في هضبة التبت، وأتذكر وجودي في بكين وحول العالم، أولاً بصفتي نائباً للرئيس ثم رئيساً، لم نكن نتفق دائماً، لكن محادثاتنا كانت دائماً صريحة، مؤكداً أنهما كانا صادقين مع بعضهما. ومضى بايدن يقول: وأعتقد أن هذا أمر ضروري.. فهذه المحادثات تساعد على تجنب الحسابات الخاطئة وضمان عدم تحول المنافسة بين بلدينا إلى نزاع.

توافق نادر

في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، للصحافيين، إن بايدن أكد أنه خلال هذه فترة الانتقالية يُعتبر الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أمراً ضرورياً. وأضاف ساليفان، أن بايدن ليس قناة اتصال لأي رسائل خلفية من شي إلى ترامب حول شكل العلاقات المستقبلية.

وأضاف سوليفان، أن بايدن وشي اتفقا على أن اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي. وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين أكدا ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية، وشددا أيضاً على الحاجة إلى التفكير ملياً في المخاطر المحتملة، وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة تتسم بالحكمة والمسؤولية.