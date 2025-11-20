رفض خطة جمهورية لإعادة تقسيم دوائر في تكساس

رفضت محكمة أمريكية، خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في تكساس تسهل حصول الجمهوريين على 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب.

وقضت المحكمة، بأن الخريطة الجديدة التي تضعف 5 مناطق ديمقراطية، لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب.

ويسعى الديمقراطيون لتحقيق فوز كبير سيتيح لهم الوقوف في وجه ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته. واعتبرت المحكمة، أن الخريطة التي أعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول أفريقية وأمريكية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.

وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى العام 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.

ويعد القرار الذي أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي خطوة للرد على تلك الخطوة في تكساس، صوتت كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيون في وقت سابق لصالح إعادة رسم دوائر الكونغرس لصالح الديمقراطيين، بما يتيح لهم كسب خمسة مقاعد في مجلس النواب.

ورفع الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بدعم من إدارة ترامب دعوى قضائية ضد الخطوة. وتحرك جمهوريون في ميزوري وكارولاينا الشمالية وأوهايو لتشكيل دوائر للكونغرس تصب في مصلحة الجمهوريين في ولاياتهم. ويحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب تتمثل بخمسة مقاعد. كما أنهم يحظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يمنع الديمقراطيين من القيام بأي تحرك معارض كبير ضد ترامب.