ترامب يرشح «مشكك بالتغير المناخي» لوزارة الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت ترشيح كريس رايت، قطب التكسير الهيدروليكي والرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وزيرا للطاقة.

وقال ترامب في بيان "بصفته وزيرا للطاقة، سيكون كريس قائدا أساسيا، يُحفّز الابتكار ويقلص الإجراءات الإدارية ويدشن عصرا ذهبيا جديدا من الرخاء الأمريكي والسلام العالمي".وسيكون رايت أيضا عضوا في مجلس الطاقة الوطني الجديد الذي أعلن الرئيس المنتخب إنشاءه الجمعة.

وستكون مهمة المجلس "الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة".

وقد حظي ترشيحه بدعم شركات القطاع النفطي، وفق صحيفة فاينانشل تايمز. يدير رايت شركة ليبرتي إنرجي التي أسسها عام 2011 والمتخصصة في التكسير الهيدروليكي، وهي طريقة ملوثة لاستخراج المواد الهيدروكربونية.

في منشور له على حسابه في موقع "لينكد إن" قبل عام، قال رايت المشكك في التغير المناخي إنه "لا توجد أزمة مناخية، كما أننا لسنا في خضم تحول في قطاع الطاقة".

وانتقد كذلك مصطلح "التلوث الكربوني" لأن كل حياة تعتمد على ثاني أكسيد الكربون، رافضا أيضا مصطلحَي "الطاقة النظيفة والطاقة القذرة" لاعتباره أن "كل مصادر الطاقة لها تأثيرات إيجابية وسلبية على العالم".

وأضاف ترامب في بيانه أن رئيس شركة ليبرتي إنرجي "رجل أعمال رائد في مجال الطاقة عمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز".

وتابع الرئيس المنتخب "الأهم من ذلك، كان كريس أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة الصخر الزيتي الأمريكية التي غذّت استقلالية الطاقة الأمريكية وحوّلت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية".

وقد بدأ الكشف عن أسماء الوزراء والمسؤولين المستقبليين في إدارة ترامب الجديدة بعد أسبوع واحد فقط على الانتخابات، وتوالت الأسماء تباعا هذا الأسبوع.