الكرملين: نأمل في عقد لقاء بوتين وترامب

قال الكرملين، أمس، إن روسيا لا تزال تأمل في عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، فور الانتهاء من التحضيرات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاجتماع.

وأوضح بيان نقله تلفزيون «آر.تي» الروسي، أن جميع الأطراف حريصة على أن تتوافر الظروف لعقد اللقاء في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد أن أي قمة تجمع الزعيمين يجب أن تحقق نتائج فعلية ومثمرة، وهو ما يستدعي استعداداً دقيقاً ومتأنياً.

ومع ذلك أشار الكرملين إلى أنه من الصعب حالياً تحديد موعد يمكن القول فيه إن الظروف باتت ملائمة لعقد الاجتماع.

ويأتي هذا الموقف بعد أن كان ترامب أعلن الشهر الماضي إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست، مبرراً ذلك بعدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي عاد وألمح في تصريحات سابقة هذا الشهر إلى وجود إمكانية لعقد لقاء جديد مع نظيره الروسي، ما أعاد الحديث عن احتمال استئناف التواصل المباشر بين الطرفين.

وقال ترامب: «إن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الدول التي تُجري أعمالاً تجارية مع روسيا سيكون مقبولاً بالنسبة لي».

وفي تصريح صحافي قبل مغادرته فلوريدا، أمس، عائداً إلى البيت الأبيض، قال ترامب: «الجمهوريون يطرحون تشريعاً يتضمن عقوبات مشدّدة جداً على أي دولة تُجري أعمالاً تجارية مع روسيا».

وخلال إحاطته الصحافية اليومية، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو وواشنطن تدركان أن التحضير الجيد شرط أساسي لنجاح أي لقاء محتمل بين بوتين وترامب.

وشدد بيسكوف على أن روسيا مهتمة بضمان تهيئة الظروف التي تسمح بعقد الاجتماع في أقرب فرصة، لكنه حذر في الوقت نفسه من تصاعد الخطاب العسكري المؤيد للحرب في عدد من العواصم الأوروبية، في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الألماني بشأن احتمال اندلاع مواجهة بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي (الناتو).

وأكد بيسكوف أنه «لا توجد في روسيا أطراف تدفع نحو مواجهة مع الحلف، وأن الجهود الروسية تركز على تجنب التصعيد»، كما تحدث عن ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، موضحاً أن التعاون مستمر على مستوى خبراء الجانبين، بينما لا توجد معلومات يمكن الإعلان عنها بشأن اجتماع محتمل بشأن هذا الموضوع في الوقت الراهن.