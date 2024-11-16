إيران: اجتماع مبعوث طهران وإيلون ماسك قصة ملفقة

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم السبت أن وزير الخارجية عباس عراقجي نفى بشدة ما تردد عن عقد اجتماع بين مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقال عراقجي "هذه قصة ملفقة من وسائل الإعلام الأمريكية، ويمكن التكهن بالدوافع وراء ذلك".

وكانت أنباء ذكرت أن لقاء جمع بين سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، والملياردير الأميركي إيلون ماسك.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فقد ذكرت في وقت سابق، أن اجتماعاً "حدث بين الرجلين في مقر إقامة إيرفاني في نيويورك، بهدف مناقشة كيفية تخفيف التوترات بين البلدين".

وقالت الصحيفة أيضًا إن ماسك، الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في إدارته المقبلة، "طلب الاجتماع مع إيرفاني"، ووصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "إيجابي" وبمثابة "أخبار جيدة".

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، وفق قناة "الحرة": "نحن لا نعلق على تقارير عن اجتماعات خاصة حدثت أو لم تحدث".

والثلاثاء، أعلن ترامب اختياره ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة.

وقال ترامب في بيان، إن ماسك وراماسوامي "سيمهدان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وتبرع ماسك بملايين الدولارات لدعم الحملة الرئاسية لترامب وظهر معه في مناسبات عامة. وقال ترامب سابقا إنه سيعرض على ماسك دورا في إدارته لتعزيز كفاءة الحكومة.