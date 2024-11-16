ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة أنه عيّن كارولين ليفيت (27 عاما) متحدثةً باسم البيت الأبيض.

وبالتالي ستصبح ليفيت التي كانت متحدثة باسم حملة الملياردير الجمهوري (78 عاما)، الوجه الجديد الناطق باسم السلطة التنفيذية الأمريكية.

وقال ترامب في بيان "كارولين ذكية وصلبة وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا".

ويتطلب هذا المنصب الاستراتيجي الإجابة عن أسئلة الصحافة أمام الكاميرا بشكل شبه يومي.

وأضاف ترامب أن ليفيت "أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".

وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي لجعل أمريكا أمة عظيمة مجددا".

في الكونغرس، عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى إليز ستيفانيك (40 عاما) وهي نائبة عن ولاية نيويورك رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

في 2022 أجرت ليفيت حملة في إطار الانتخابات النيابية أملا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيو هامبشر لكنها خسرت.

وقالت في بودكاست على قناة فوكس نيوز المحافظة نشر الجمعة "لم أنشأ في عائلة سياسية. على غرار معظم الأمريكيين، نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيو هامبشر. لقد انخرطتُ بالسياسة في الجامعة".