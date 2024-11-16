اعتقال خروف مستنسخ وصاحبه في مونتانا

قضت محكمة أمريكية بسجن رجل من مونتانا لمدة 6 أشهر بعد اتهامه بتهريب واستنساخ أحد أكبر أنواع الأغنام في العالم، فيما «اعتقلت» الخروف المستنسخ، نفسه؛ وفق موقع «ووريد».



وحسب ما أفادت وثائق المحكمة فإن الرجل هو مزارع يدعى آرثر شوبارث قام بتهريب خرفان من فصيلة «ماركو بولو»، المهددة بالانقراض، من قيرغيزستان.



وفي عام 2015، تعاقد مع مختبر لاستنساخ الخروف بشكل غير قانوني، لاستغلال جاذبية هذه الأغنام لهواة الصيد واستخدامها لتربية نسل يحمل جينات «ماركو بولو».



بدورها، أرسلت السلطات الأمريكية الخروف نفسه إلى منشأة معتمدة في ولاية أوريغون، ومن ثم نُقل إلى حديقة «روزاموند جيفورد» في نيويورك حيث سيُعرض للجمهور خلال نوفمبر الجاري.