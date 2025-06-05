ترامب: بوتين يعتزم الرد على الهجمات الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت ساعة و15 دقيقة، إن بوتين أعرب بشدة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية.

وقال ترامب، في منشور له على منصة «تروث سوشال»، إن المحادثة مع بوتين كانت «جيدة»، لكنها «ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري».

وأضاف ترامب أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، حيث شدد على أن الوقت «ينفد» فيما يتعلق باتخاذ طهران قرارها النهائي بشأن امتلاك سلاح نووي. وأوضح أنه أبلغ بوتين بوضوح أن «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن بوتين وافقه الرأي في هذه النقطة.

وأشار ترامب إلى أن بوتين أعرب عن استعداده للمشاركة في المحادثات مع إيران، وربما لعب دور في تسريع التوصل إلى حل، فيما عبّر ترامب عن قلقه من «تباطؤ» إيران في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف.

واختتم ترامب بالقول إن «إجابة نهائية من إيران ستكون مطلوبة قريباً جداً»، في إشارة إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية حول هذا الملف.