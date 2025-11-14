صفقة أسلحة أمريكية إلى تايوان تثير غضب بكين

وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، في أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، في خطوة رحبت بها تايبيه، لكنها أثارت غضب بكين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»: «ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف 16، وسي 130» وغيرها من الطائرات.

وعبّرت الصين عن غضبها من الخطوة، في رد فعل معتاد على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحافيين في بكين: «مسألة تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين، والخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية».