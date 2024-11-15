وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون يعدان بانتقال سلس مع وزراء ترامب

من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع خليفته المعيّن ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس، في حين وعد البنتاغون أيضا بعملية انتقال "هادئة" و"ناجحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "ليس لدي شك في أنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك تبادلات كافية" بين روبيو وبلينكن.

وأعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأربعاء أنه اختار روبيو وزيرا للخارجية. وقال في بيان إن السناتور عن فلوريدا البالغ 53 عاما والمعروف بمواقفه العدائية ضد الصين وإيران سيكون "مدافعا شرسا عن أمتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا شجاعا لن يتراجع أبدا في مواجهة خصومنا".

أما وزارة الدفاع التي تقود القوات المسلحة للقوة العسكرية الرائدة في العالم، فقد وعدت نائبة المتحدثة باسمها سابرينا سينغ بـ"بذل كل ما في وسعنا لضمان انتقال منظم وهادئ"، دون أن تشير إلى أي اتصالات بين الوزير المنتهية ولايته لويد أوستن، والمرشح لخلافته بيت هيغسيث

.وفي حال تأكد تعيين هيغسيث من جانب مجلس الشيوخ، سيتولى الرجل البالغ 44 عاما قيادة 3,4 ملايين جندي ومدني ويرأس وزارة ذات ميزانية سنوية مذهلة تزيد عن 850 مليار دولار.