حاكم كاليفورنيا: ترامب يشبه كرة الهدم

وصف جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي والمنتقد الشرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء ترامب بـ " النوع الذي يميل إلى التوسع وبأنه " كرة هدم" وذلك في هجوم لاذع بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في البرازيل (كوب 30).

وانتقد نيوسوم بشدة قرار إدارة ترامب بعدم إرسال وفد إلى المؤتمر. ويعد نيوسوم أبرز مسؤول أمريكي يتوجه إلى مدينة بيلم البرازيلية للمشاركة في المؤتمر.

وقال نيوسوم خلال المؤتمر " ترامب من الفصائل التي تميل للتوسع"... فهو رئيس مثل كرة الهدم". وأضاف " هو يحاول إعادة التقدم إلى القرن الماضي.. وهو يفاقم الغباء بمحاولته تخريب تقدمنا".

وفي فعاليات منفصلة أمس الثلاثاء، قال نيوسوم " إدارة ترامب تخلت عن أي شعور بالواجب والمسؤولية والقيادة في مسألة التغير المناخي".

وقد بدأت النسخة الـ30 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي أمس الأول الاثنين في بيلم، حيث تجرى أكثر من 190 دولة مباحثات لنحو أسبوعين بشأن مواجهة أزمة المناخ.