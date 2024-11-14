"سي أي إيه" تحت المجهر.. اتهام مسؤول بتسريب خطط إسرائيلية لضرب إيران

اتهمت السلطات الأمريكية مسؤولاً في وكالة الاستخبارات المركزية بالتورط في تسريب وثائق سرية للغاية تتعلق بخطط إسرائيلية لشن رد عسكري على إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء.

وأفادت الصحيفة أن آصف رحمن، الذي كان يعمل لصالح الوكالة في دول خارج أمريكا، قد اعتُقل في كمبوديا على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في غوما يوم الخميس.

وأضافت أن رحمن، الذي يحمل تصريحاً أمنياً بالغ السرية، وُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمتان في ولاية فيرجينيا تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية حساسة ونقلها.

وكانت إيران قد شنت هجوماً بنحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في الأول من أكتوبر رداً على مقتل قادة بارزين من حماس وحزب الله المدعومين من إيران، وردت إسرائيل لاحقاً بسلسلة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران أواخر أكتوبر.

وتضمنت الوثائق السرية المسربة، والتي نُشرت عبر حساب "ميدل إيست سبكتيتر" على تطبيق تلغرام، معلومات حول استعدادات إسرائيلية لضربة محتملة، لكنها لم تكشف عن أي أهداف محددة.