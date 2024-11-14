ترامب في البيت الأبيض لتأمين الانتقال السلس

حلّ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ضيفاً على منزله «البيت الأبيض»، لتأمين الانتقال الوشيك، فيما استمر ترامب في انتقاء مقربيه ومعارفه الخلّص مسؤولين في إدارته الجديدة.

وعاد ترامب إلى واشنطن، أمس، عودة المنتصر، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وأعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري.والتقى ترامب، بايدن بالمكتب البيضاوي، في إجراء تقليدي من عملية التسليم السلمي للسلطة.

وأكد ترامب خلال لقائه بايدن، إن العملية الانتقالية ستكون أسلس ما يمكن.وقال ترامب بعد مصافحة بايدن في المكتب البيضاوي: السياسة صعبة وليست عالماً جميلاً.. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير.

استحداث وزارة

وفي موجة تعيينات جديدة، أعلن دونالد ترامب أنه سيعهد إلى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بالكفاءة الحكومية، مهمتها خفض الهدر.

وقال ترامب في بيان: «هذان الأمريكيان الرائعان سيمهدان معاً الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا». ووصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب: «أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفيدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة جميع الأمريكيين»، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.

وأعطى ترامب الرجلين مهلة حتى 4 يوليو 2026 لتحقيق حكومة أصغر للقوة العظمى تكون بمثابة هدية مثالية لأمريكا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال. كما رشح دونالد ترامب، بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني ومقدم البرامج في محطة فوكس نيوز، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في بيان: «مع وجود «بيت» في القيادة، سيكون أعداء أمريكا قد أُنذروا.. قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجدداً، وأمريكا لن تتراجع أبداً». وأضاف أن هيغسيث صلب وذكي ومؤمن فعلاً بإعطاء الأولوية للولايات المتحدة.

وشدد ترامب على نجاحات هيغسيث كمؤلف كتب، مؤكداً أن كتابه ذي وور أون وورييرز كان من بين أفضل مبيعات الكتب، ويكشف خيانة التيار اليساري لمقاتلينا، وكيف ينبغي أن نعيد فرض الجدارة والمساءلة والكفاءة في جيشنا.

واختار ترامب النائب السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية سي.آي.إيه. وجاء في بيان لترامب أن راتكليف سيكون مقاتلاً شجاعاً في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي، والسلام من خلال القوة.

على صعيد متصل، أعلن ترامب الثلاثاء اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيراً لواشنطن لدى إسرائيل. وقال ترامب في بيان: «إن هاكابي يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق.. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط».