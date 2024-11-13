الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس الأميركي ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة.

وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي ان ان" و"ان بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

وانتخب جون ثون رئيسا لتكتّل الجمهوريين في مجلس الشيوخ ليحلّ محلّ ميتش ماكونل الذي يتولّى هذا المنصب منذ 17 عاماً.

وقد تغلّب ثون المنتمي إلى خطّ جمهوري تقليدي نسبياً خصوصاً على ريك سكوت المدعوم من ترامب والدائرة المقرّبة منه وإيلون ماسك، إثر تصويت بالاقتراع السرّي.