الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كولورادو الأمريكية

الدولة تؤكد تضامنها مع الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق

وام، وكالات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أكدت على تضامن دولة الإمارات مع الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق.

وأصيب 6 أشخاص بحروق، أول من أمس، في ولاية كولورادو الأمريكية، في هجوم وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه «إرهابي»، ضد متظاهرين يطالبون بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم، إن رجلاً ألقى شيئاً يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل.

وكشفت السلطات الأمريكية تفاصيل عن المشتبه به في هجوم وقع قرب تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في بولدر في منطقة بيرل ستريت الشهيرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. وقالت إن المهاجم مصري الجنسية، ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عاماً.

وذكرت السلطات أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة قبل عامين، ومدة تأشيرته انتهت، ويقيم بشكل غير قانوني، وفق ما نقلته «فوكس نيوز».

كما قالت شرطة ولاية كولورادو، إن التحقيق جارٍ في الهجوم، باعتباره عملاً إرهابياً، مضيفة «لا نعتقد أن هناك متهمين آخرين في الهجوم».

من جانبه، قال قائد شرطة بولدر، ستيفن ريدفيرن، إن المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي وقع قرب مظاهرة للتضامن مع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، هي معلومات «أولية للغاية».

بدوره، وصف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كاش باتيل، الواقعة بأنها «هجوم إرهابي موجه».

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، إن المشتبه به في هجوم كولورادو، استخدم قاذف لهب بدائي الصنع.

وقال المدعي العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، إن الواقعة تبدو «جريمة كراهية، بالنظر إلى المجموعة التي تم استهدافها». لكن قائد شرطة بولدر أكد أنه من السابق لأوانه التكهن بالدوافع.

وقال قائد شرطة بولدر «لا نطلق عليه اسم هجوم إرهابي في الوقت الراهن»، مشيراً إلى إصابة الضحايا بحروق.

يأتي الهجوم، بعد نحو أسبوعين من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو، يبلغ 31 عاماً، في حادث إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما تسبب في مقتلهما.