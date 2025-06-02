البيت الأبيض يرجّح إجراء اتصال بين ترامب وشي هذا الأسبوع

رجَّح البيت البيت الأبيض، اليوم، أن يجري الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً طال انتظاره، في وقت لاحق هذا الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وكان ترامب أعاد إثارة التوتر مع الصين الأسبوع الماضي، عندما اتّهم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بانتهاك اتفاق بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الكبيرة بينهما بشكل مؤقت.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين لدى سؤالها عما إذا كانت ستجرى محادثة بين ترامب وشي: "يمكنني التأكيد بأن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع".

ولم يجر أي اتصال مؤكد بين الرئيسين الصيني والأميركي منذ عاد ترامب إلى السلطة قبل أكثر من خمسة شهور، رغم إعلان الرئيس الأميركي مراراً عن اتصال وشيك بينهما.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في أبريل بأن شي اتصل به، لكن بكين شددت على أن أي اتصال لم يجر مؤخراً.

وتراجعت معظم أسواق الأسهم حول العالم الاثنين مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة.

وأعلن ترامب مطلع أبريل عن رسوم جمركية على مستوى العالم استهدفت الصين أكثر من غيرها متهماً البلدان الأخرى باستغلال الولايات المتحدة مالياً ومتحدثاً عن اختلال الميزان التجاري.

واتفقت واشنطن وبكين الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل طرف على الآخر لمدة 90 يوماً بعد محادثات عقدت بين كبار المسؤولين في جنيف.

لكن ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين اتهموا الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، إذ قال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع شبكة فوكس إن بكين "تماطل" في تطبيق الاتفاق.

ورفضت بكين هذه الاتهامات الأميركية "الكاذبة"، الاثنين، واتهمت واشنطن بإدخال "عدد من الإجراءات التمييزية المقيّدة".

كما صعّد ترامب التوتر مع شركاء تجاريين آخرين من بينهم الاتحاد الأوروبي، متعهداً بمضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء.