بسبب "تأثير ترامب".. تراجع إقبال الأوروبيين على زيارة الولايات المتحدة

يُظهر الأوروبيون فتوراً حيال زيارة الولايات المتحدة، ظهر ذلك في تذبذب الحجوزات في الربيع والتشاؤم السائد لدى العاملين في القطاع السياحي عشية موسم الصيف، ما يرى فيه البعض انعكاساً لسياسات دونالد ترامب على السياحة.

في فرانكفورت، تخلّت عائلة غروبر التي اعتادت أن تسافر إلى كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية كل صيف منذ عام 2018، عن فكرة السفر هذا العام.

ويقول رافائيل غروبر، وهو طبيب يبلغ 60 عاماً: "البلد الذي كنتُ أعرفه لم يعد موجوداً".

ويضيف: "في السابق، كان إخبار الموظف في قسم مراقبة الجوازات بأنك آتٍ لمشاهدة الحيتان سبباً وجيها للسماح لك بالدخول، لكنهم باتوا يخشون من أي وافد من الخارج".

وبانتظار موسم الصيف، انخفض عدد زوار الولايات المتحدة من أوروبا الغربية بنسبة 17% في مارس، لكنه ارتفع بنسبة 12% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة (NTTO)، وهي وكالة حكومية أميركية.

وانخفض عدد الوافدين من ألمانيا بنسبة 28% في مارس، لكنه عاد للارتفاع بنسبة 14% في أبريل، بسبب تأخر عطلة الربيع هذا العام، وفق الناطق باسم الاتحاد الألماني لمنظمي الرحلات السياحية (DRV) تورستن شيفر.

لكنه يقلل من حجم المسألة قائلاً: "لم تُسجَّل أي طلبات تقريباً لتغيير الحجز أو الإلغاء في الأشهر الأخيرة". ومع ذلك، يلفت شيفر إلى "زيادة في الاستفسارات حول متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة".

في نهاية مارس، حثّت دول أوروبية عدة مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة على توخي مزيد من الحذر بشأن وثائق سفرهم.