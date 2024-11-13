بعد اختياره وزيراً .. كيف ساعدت خوارزميات ماسك في فوز ترامب؟

باتت الخوارزميات والذكاء الاصطناعي عوامل مؤثرة لا تقتصر على الأسواق والعلوم فقط، بل امتدت إلى السياسة والانتخابات حيث ساعدت منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها "إكس" تحت إدارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تشكيل الرأي العام والتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ما أسهم في فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب تقرير أصدرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أشار محللون وخبراء تقنيون إلى أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تمثل سلاحًا قويًا في يد السياسيين، بفضل قدرتها على توجيه المحتوى وإبراز المواضيع التي تثير أكبر قدر من التفاعل، وفي حالة ترامب، استفاد فريق حملته من طبيعة عمل هذه الخوارزميات لنشر رسائله واستهداف الناخبين بتوجيه رسائل محددة، مما كان له أثر كبير في تشكيل الرأي العام ودعم قاعدة مؤيديه.

تفاعلات واهتمامات

خوارزميات منصة "إكس"، التي تعتمد على تتبع تفاعلات المستخدمين، توجه المحتوى بشكل يستجيب لاهتماماتهم ويعزز تفاعلهم، في هذا السياق، استغلت حملة ترامب هذه الميزة لتعزيز ظهور رسائلها بين جمهور أوسع، ما أدى إلى خلق ما يُعرف بغرف الصدى، حيث تكرر الأفكار والتوجهات نفسها، ما ساعد في ترسيخ دعم قاعدة ترامب وجذب مؤيدين جدد خاصة من جيل الشباب والمراهقين.

عملت الخوارزميات على إبراز المنشورات التي تحتوي على شعارات سياسية مثيرة للجدل ومواد تلعب على وتر الأحاسيس، مثل الغضب أو الحماسة والفكاهة بعض الأحيان، وذلك بشكل يتناسب مع نمط تفاعل المستخدمين. وقد أدى ذلك إلى تصاعد الاهتمام بترامب على المنصة وانتشار رسائله السياسية بسرعة أكبر، ما ساعد في توجيه الرأي العام.

خوارزميات "إكس" التي تعمل على إيصال المنشورات الأكثر تفاعلًا، ساعدت ترامب في الوصول إلى شريحة المترددين والمحايدين الذين لم يكونوا بالضرورة على اطلاع واسع على برامج المرشحين، فمن خلال نشر محتوى مشوق وجذاب، زادت فرص استقطاب فئات جديدة من الناخبين.

روبوتات وحسابات وهمية

أحد الجوانب المثيرة للجدل في تأثير خوارزميات ماسك على فوز ترامب هو استخدام الروبوتات والحسابات الوهمية، فقد تداول مغردون أن هذه الحسابات استخدمت لنشر الرسائل السياسية بسرعة كبيرة، وتضخيم أثرها من خلال إعادة التغريدات، ما أتاح خلق حالة من الزخم حول حملة ترامب.

يتضح أن تأثير الخوارزميات في منصات التواصل الاجتماعي تحت إدارة إيلون ماسك المؤيد لترامب تجاوز النطاق التقليدي، وأصبح أحد الأدوات الفعالة التي شكلت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وبينما تثير هذه التطورات التكنولوجية أسئلة حول كيفية إدارة المحتوى السياسي على الإنترنت، تظل الحقيقة أن التكنولوجيا والخوارزميات تزداد تأثيرًا في مستقبل السياسة والديمقراطية في العالم.

وقدم إيلون ماسك دعمًا ماليًا لحملة ترامب الانتخابية بقيمة 120 مليون دولار وكان من أوائل المهنئين له بفوزه وعقب ذلك شهدت ثروة ماسك ارتفاعًا بنحو 70 مليار دولار وقفزت أسهم شركة تسلا، التي يملكها، بنسبة 15% خلال 24 ساعة فقط، لتقترب ثروته من 300 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات ولم تقتصر مكاسبه على العوائد الاقتصادية فقط بل ربح أيضًا بطاقة ترشيح في الإدارة الأمريكية ليصبح وزيرًا للكفاءة الحكومية كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب.