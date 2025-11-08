3 قتلى بضربة أمريكية جديدة تستهدف قارباً في الكاريبي

قتل 3 أشخاص في غارة جوية أمريكية جديدة في البحر الكاريبي، استهدفت سفينة قالت «البنتاغون»، إنها عائدة لتجار مخدرات، ما يرفع حصيلة الحملة العسكرية التي تنفذها واشنطن تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، إلى 70 قتيلاً على الأقل.

ونشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، لقطات فيديو جوية للهجوم على السفينة عبر منصة إكس، قائلاً، إن ضربة نُفذت في المياه الدولية، واستهدفت قارباً تديره منظمة إرهابية.. إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات..

إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم. وأضاف هيغسيث: قتل ثلاثة رجال من تجار المخدرات الإرهابيين كانوا على متن السفينة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في الأثناء، حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي 52 فوق البحر الكاريبي على طول ساحل فنزويلا، وفق ما أظهرت بيانات لموقع فلايت رادار 24، لتتبع الرحلات الجوية، في رابع استعراض للقوة من نوعه تقوم به طائرات عسكرية أمريكية في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت بيانات من موقع فلايت رادار 24، أن القاذفتين حلقتا بشكل موازٍ للساحل الفنزويلي، ثم حلقتا شمال شرقي كراكاس، قبل أن تعودا على طول الساحل وتدورا شمالاً. وهذه المرة الرابعة على الأقل التي تحلق فيها طائرات عسكرية أمريكية قرب فنزويلا، منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قراراً كان من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مهاجمة فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.

وذلك بعد يوم من إبلاغ مسؤولين من الإدارة الأمريكية المشرعين بأن واشنطن لا تخطط حالياً لشن ضربات على الأراضي الفنزويلية. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، على أساس حزبي إلى حد كبير، ضد إجراء كان من شأنه أن يطرح قرار صلاحيات الحرب للتصويت.

وانضم اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين من حزب ترامب إلى الديمقراطيين في دعم هذا الإجراء، بما يظهر الدعم الحزبي للحشد العسكري لترامب في جنوبي البحر الكاريبي، بعد ضربات تستهدف منذ شهرين قوارب قبالة فنزويلا، وتسفر عن سقوط قتلى.

وأطلع وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الدفاع، بيت هيجسيث، أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل تتعلق بالضربات، وذلك بعد الإحباط الذي أصاب الكونغرس بسبب غياب الشفافية حول العمليات.

هجمات

وأسفرت أكثر من 16 غارة أمريكية على قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات في الكاريبي، عن مقتل 67 شخصاً على الأقل منذ أوائل سبتمبر، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.

ويعتبر خبراء أن الهجمات التي بدأت مطلع سبتمبر، ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين، كما أن واشنطن لم تقدم أي دليل يثبت أن المستهدفين كانوا يهرّبون المخدرات، أو مثّلوا تهديداً للولايات المتحدة.