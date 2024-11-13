ترامب يختار سفير واشنطن في إسرائيل..من هو مايك هاكابي؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

وقال ترامب في بيان إن هاكابي "يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام الى الشرق الأوسط".

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لتهنئة هاكابي الذي قال في تصريحات سابقة إن "لا وجود لشيء اسمه احتلال" في حديث عن الأراضي الفلسطينية.

وكتب ساعر عبر منصة إكس متوجها الى هاكابي "أتطلع للعمل معك لتعزيز الرابط بين شعبينا... كصديق منذ زمن طويل لإسرائيل وعاصمتنا الأبدية القدس، أتمنى أن تشعر بأنك في منزلك".

وخاض هاكابي (69 عاما) مرتين الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إحداهما في 2016 في مواجهة ترامب. الا أنه سارع الى دعم الأخير بعد خروجه من المنافسة.

ولهاكابي الكثير من التصريحات التي يبدي فيها تعلقه بدينه المسيحي ومعارضته لحقوق المثليين. وتحتاج تسميته لمصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وزار هاكابي إسرائيل مرارا منذ العام 1973. وفي 2017، كان حاضرا في معاليه أدوميم لدى توسعة إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأعرب عن تأييده لمواقف ترامب بشأن إسرائيل.

وقال لشبكة سي إن إن الأمريكية "لا وجود لما يسمّى الضفة الغربية، بل يهودا والسامرة"، في إشارة الى الاسم التوراتي للمنطقة. وتابع "لا توجد مستوطنات، بل مجتمعات، هي أحياء، مدن. لا وجود لشيء اسمه احتلال".