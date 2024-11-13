ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزيرة للأمن الداخلي في إدارته الجديدة

واشنطن, 13-11-2024 (أ ف ب) -رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.

وقال ترامب في بيان "كانت كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال".

وأضاف: "ستعمل عن كثب مع توم هومان، المسؤول عن الحدود، لضمان أمن وطننا الأمريكي من خصومنا".

تم اختيار نويم لتتولى إدارة الوكالة في وقت يشغل اثنان من صقور الهجرة المتشددين، ستيفن ميلر وتوم هومان، أدوارًا قيادية، مما يشير إلى أن ترامب جاد في الوفاء بتعهداته بخصوص الهجرة.

ومع اختيار نويم، يضمن ترامب أن يقود وكالة ذات أولوية قصوى لشؤونه الداخلية شخص مخلص له.

شهدت وزارة الأمن الداخلي اضطرابات كبيرة خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حيث تولى خمسة مسؤولين قيادة الوزارة، ولم يحصل سوى اثنين منهم على تأكيد من مجلس الشيوخ.

تمتلك الوزارة ميزانية قدرها 60 مليار دولار وتضم مئات الآلاف من الموظفين.

ستتولى نويم، التي شغلت سابقًا منصب ممثلة عن ولاية داكوتا الجنوبية، مسؤولية إدارة واسعة تشمل الجمارك وحماية الحدود والهجرة والجمارك، بالإضافة إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والخدمة السرية الأمريكية.

ورغم أن نويم لا تمثل ولاية حدودية، إلا أن لها تاريخًا طويلًا من المواقف الصارمة بشأن الهجرة. في عام 2010، كمرشحة للكونغرس، دعمت محاولة غير ناجحة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإحباط دعوى قضائية رفعتها إدارة أوباما للطعن في قانون الهجرة في ولاية أريزونا. كما دعت لمعاقبة المدن التي تديرها الديمقراطيون والتي قدمت الحماية للمهاجرين غير النظاميين بعدم التعاون مع الوكالات الفيدرالية خلال ولاية ترامب الأولى.

خلال توليها منصب حاكمة، اشتبكت نويم مع القبائل الأصلية في ولايتها، حيث زعمت أن قادة القبائل يركزون أكثر على الاستفادة من كارتلات المخدرات بدلاً من حماية أطفالهم، وهو ما أدى إلى حظر دخولها بعض الأراضي القبلية. وفي منصب وزيرة الأمن الداخلي، ستكون نويم مسؤولة عن قضايا تتعلق بالقبائل.

منذ توليها منصبها في عام 2019، أثبتت نويم نفسها كحاكمة بأسلوب يشبه أسلوب ترامب، وسعت طويلاً للحصول على رضاه. كانت معارضة شرسة للإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19 مثل فرض ارتداء الكمامات وإغلاق الأعمال والكنائس، وذكرت في حدث للرابطة الوطنية للبنادق أن حفيدتها البالغة من العمر عامين تملك عدة أسلحة. وفي عام 2020، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن نويم قدمت لترامب ذات مرة نسخة مصغرة من جبل راشمور مع إضافة وجهه إلى جانب الرؤساء الأمريكيين، وكانت من أوائل الحكام الذين أيدوه لترشحه لرئاسة عام 2024.

من جانبه، وصف ترامب نويم بأنها "شخصية رائعة"، واعتبرها في وقت ما شريكة محتملة في الترشح معه لعام 2024. لكن نويم خرجت من القائمة النهائية، وتعرضت لاحقًا لموقف سياسي محرج بعد نشر كتابها "لا عودة: الحقيقة حول ما هو خاطئ في السياسة وكيفية تقدم أمريكا". في الكتاب، كشفت أنها قتلت كلبها البالغ من العمر 14 شهرًا، كريكت، لأنه لم يظهر السلوكيات المثالية ككلب صيد.

كتبت نويم أن الكلب كان "غير قابل للتدريب"، وفقًا لمقتطفات نشرتها صحيفة الجارديان. وبررت لاحقًا أن تلك الحكايات تهدف إلى إظهار مدى قدرتها على القيام بالأعمال الصعبة عندما تستدعي الحاجة.

ورغم ذلك، ظلت نويم حليفة مخلصة لترامب. وفي الأسابيع الأخيرة من حملة 2024، أفادت مجلة The Atlantic أن نويم شاركت في اجتماع استراتيجي مع ترامب، حيث استجوبت نتائج مسؤولي الحملة حول حالة السباق. كما أدارت قاعة بلدية لا تُنسى في أكتوبر عندما بدأ ترامب يرقص على الموسيقى لأكثر من 30 دقيقة.