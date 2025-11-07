الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الارتفاع الحاد في وتيرة وشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الشهر الماضي نحو 264 هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين، تسببت في إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهذه أعلى حصيلة شهرية منذ ما يقرب من عقدين.

من جانب آخر دعا بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في 28 أكتوبر، والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.

ونوه البيان بأن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت سكان التجمع على مر السنوات لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بينما يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة.