Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
العالم

الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

undefined's profile picture

وام

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الارتفاع الحاد في وتيرة وشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الشهر الماضي نحو 264 هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين، تسببت في إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهذه أعلى حصيلة شهرية منذ ما يقرب من عقدين.

من جانب آخر دعا بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في 28 أكتوبر، والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.

ونوه البيان بأن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت سكان التجمع على مر السنوات لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بينما يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة.