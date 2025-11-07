ترمب: ندرس إعفاء المجر من العقوبات المفروضة على نفط روسيا

ابلغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "الجمعة" أنه سينظر في إعفاء بلاده من العقوبات التي فرضت على شراء النفط الروسي.

وصرح ترامب للصحافيين خلال لقائه أوربان في البيت الابيض "ننظر في الأمر لأنه (أوربان) يواجه صعوبة كبرى في الحصول على النفط والغاز من مناطق أخرى. كما تعلمون، ليس لهم أفضلية وجود بحر".

ولطالما اختلف أوربان القومي اليميني، مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسة ضغوط على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. وأكد الجمعة أنّ الطاقة الروسية حيوية لبلاده.

وأوضح أنّه سيشرح لترامب "ما هي العواقب على الشعب المجري والاقتصاد المجري في حال عدم الحصول على النفط والغاز الروسيين".

وقال "لأننا نعتمد على خطوط الأنابيب (للحصول على الطاقة). خطوط الأنابيب ليست قضية إيديولوجية أو سياسية. إنّها واقع ملموس لأننا لا نملك موانئ".