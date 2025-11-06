أولويات زهران ممداني «الخمس» بصفته عمدة نيويورك الجديد

عندما يتسلّم منصبه في الأول من يناير المقبل، يعتزم عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني التحرك بسرعة لتنفيذ خططه لجعل المعيشة في المدينة أكثر قدرة على الاحتمال، ومواجهة التهديدات القادمة من الرئيس دونالد ترامب.

لم يتسلّم ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً وعضو مجلس الولاية المعروف بانتمائه إلى الجناح الاشتراكي الديمقراطي، مهامه بعد، لكن التحديات التي تنتظره تبدو عاجلة وكبيرة. فالعمدة المنتخب سيجد نفسه مباشرة في قلب النقاشات الوطنية حول الهجرة، وأولويات التمويل الفيدرالي، ومستقبل الحزب الديمقراطي.

ولكي يتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة، سيحتاج إلى بناء تحالفات قوية لتمرير خططه. وقال ممداني عشية الانتخابات:

«اليوم الأول لي في قاعة المدينة سيكون تماماً مثل اليوم الأخير: تركيزي سينصب على أزمة تكاليف المعيشة».

وفي ما يلي أبرز خمس أولويات يتوقع - وفق صحيفة نيويورك تايمز- أن ينشغل بها حتى قبل توليه المنصب:

أكبر تحدٍّ ينتظر ممداني هو الرئيس ترامب، الذي لا يخفي عداءه له، إذ وصفه بـ«الشيوعي» وهدد باعتقاله وقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة.

في الليلة التي سبقت الانتخابات، حذر ترامب قائلاً: «هذه المدينة العظيمة سابقاً ليس لديها أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء على قيد الحياة تحت حكم ممداني».

تعهد ممداني بالتصدي لترامب لكنه أكد أيضاً استعداده للقاء الرئيس قائلاً في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أنا مستعد للتحدث في أي وقت من أجل خفض تكاليف المعيشة».

ويخشى بعض سكان نيويورك أن يلجأ ترامب إلى إرسال الحرس الوطني أو تعزيز وجود سلطات الهجرة في المدينة لإشعال مواجهة سياسية.

وقال ممداني إنه سيتعاون مع حاكمة الولاية كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيسيا جيمس لمقاضاة إدارة ترامب، مضيفاً: «سأذكّر سكان نيويورك بحقوقهم وأؤكد أننا لا نقبل بهذا النوع من التهديدات، وسنتمسك بسياسات المدينة كملاذ آمن للمهاجرين ونستخدم المحاكم للدفاع عنها».

2. رعاية أطفال مجانية للجميع

قال ممداني إن الرعاية المجانية الشاملة للأطفال هي أولويته السياسية الكبرى، وتشمل جميع الأطفال من عمر ستة أسابيع حتى خمس سنوات، بتكلفة سنوية تقدّر بنحو 6 مليارات دولار.

ويحتاج هذا المشروع إلى دعم من المشرعين في الولاية، لكنه حظي مبدئياً بتأييد الحاكمة هوكول التي صرحت: «ناقشت مع النائب ممداني كيفية تحقيق الرعاية الشاملة للأطفال، وأؤمن أننا نستطيع الوصول إليها».

وتخطط هوكول لجعل هذا الملف محور خطابها في «حال الولاية» مطلع العام المقبل، فيما يقترح ممداني تمويل المشروع عبر ضرائب على الأثرياء والشركات، لكنه قال إنه منفتح على بدائل تمويلية أخرى إن لم توافق الحاكمة على زيادة الضرائب.

3. تجميد الإيجارات

تعهد ممداني بتجميد إيجارات نحو مليون شقة خاضعة للتثبيت السعري في المدينة، مؤكداً أن هذا هو الوعد الانتخابي الأسهل تنفيذاً.

ويُصوّت مجلس مكوّن من تسعة أعضاء على نسب الزيادة السنوية للإيجارات، وجميعهم يُعيَّنون من قبل العمدة. وقد جمد العمدة السابق بيل دي بلاسيو الإيجارات ثلاث مرات خلال فترته.

وقال ممداني إنه يعتزم «استخدام السلطة فعلياً» لتحقيق التجميد، حتى لو تطلّب الأمر الضغط على الأعضاء المترددين أو استبدالهم.

كما أشار إلى أن الجمهوريين «لا يضعون حدوداً لخيالهم في استخدام السلطة»، بينما الديمقراطيون «يبنون سقفاً منخفضاً يوماً بعد يوم».

إلا أن التحدي الأصعب يتمثل في وعده الآخر ببناء 200 ألف وحدة سكنية ميسّرة خلال عشر سنوات لتخفيض الإيجارات للسكان غير المشمولين بالتثبيت.

4. إصلاح العلاقات مع المنتقدين

تعرّض ممداني خلال حملته لهجوم واسع وإعلانات سلبية، ودعا بعد فوزه إلى «الوحدة».

فقد أبدى بعض قادة الأعمال قلقهم من أن يؤدي صعوده إلى زعزعة مركز المال الأميركي، بينما عبّر بعض اليهود في نيويورك عن مخاوفهم من تصريحاته المنتقدة لإسرائيل.

وقالت الحاخامة أنجيلا بوكدال خلال قداسٍ في الأيام الأخيرة من الحملة: «أخشى العيش في مدينة وأمة يصبح فيهما الخطاب المعادي للصهيونية أمراً طبيعياً ومعدياً... لقد ساهم ممداني في جعل بعض أشكال معاداة السامية مقبولة في التيار العام».

وفي خطاب النصر، حاول ممداني تهدئة هذه المخاوف مؤكداً أنه سيقف «بثبات إلى جانب يهود نيويورك» ولن يتهاون في «محاربة آفة معاداة السامية».

كما يسعى إلى تعزيز علاقاته داخل مجلس مدينة نيويورك، إذ يملك حالياً شبكة أقوى في ألباني (عاصمة الولاية) أكثر من المجلس البلدي، وسيحضر لقاءً في سان خوان – بورتو ريكو هذا الأسبوع لبناء علاقات مع الأعضاء الذين سيختارون رئيس المجلس المقبل.

5. وضع رؤية لإدارة الشرطة

كان ممداني في السابق من أنصار شعار «خفض تمويل الشرطة»، واليوم سيشرف على إدارة تضم أكثر من 34 ألف ضابط.

ولم تعلن نقابات الشرطة دعمها لأي مرشح، لكنها انتقدت ممداني باعتباره «غير مؤيد للشرطة».

ويبدو أنه يسعى إلى المصالحة، إذ أعلن أنه سيُبقي المفوضة الحالية جيسيكا تيش في منصبها وأشاد بجهودها لتحسين الأمن العام، كما اعتذر عن تصريحاته عام 2020 حين وصف الشرطة بأنها «عنصرية ومعادية للمثليين وتشكل تهديداً للأمن العام».

وقال في مقابلة مع نيويورك تايمز: «وراء كل عنوان وكل صورة نمطية، أجد نيويوركياً يحاول فقط أن يؤدي عمله بأفضل ما يستطيع، وهذا يشمل ضباط الشرطة». كما وعد بإنشاء وزارة للسلامة المجتمعية تتولى إرسال مختصين بالصحة النفسية بدلاً من الشرطة للاستجابة لمكالمات الطوارئ المتعلقة بالأزمات النفسية.

وقد اجتمعت مستشارته إيل بيسغارد-تشرش الشهر الماضي مع أعضاء المجلس البلدي لعرض تفاصيل المبادرة والإجابة عن أسئلتهم.

بهذه الملفات الخمسة – من مواجهة واشنطن إلى تخفيف أعباء المعيشة وبناء الثقة المجتمعية – يدخل زهران ممداني قاعة المدينة محمّلاً بتطلعات ضخمة، في لحظة تُختبر فيها قدرة نيويورك على استعادة روحها التقدمية دون أن تفقد توازنها الاقتصادي والسياسي.