وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً





قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيتحدثان قريباً لبحث القضايا التجارية، ومنها خلاف بشأن المعادن النادرة.

واتهم ترامب يوم الجمعة الصين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بإلغاء متبادل لرسوم جمركية وقيود تجارية على المعادن النادرة.

وقال بيسنت في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على شبكة سي.بي.إس اليوم الأحد "ما تفعله الصين هو أنها تحجب منتجات ضرورية لسلاسل الإمداد الصناعية في الهند وأوروبا، هذا ليس ما يفعله الشريك الذي يُعتمد عليه".

وتابع قائلا "أثق أن الأمر سيجد طريقه إلى الحل عندما يتحدث الرئيس ترامب مع الرئيس (الصيني) شي. لكن الحقيقة هي أنهم يحجبون بعض المنتجات التي وافقوا على إرسالها خلال اتفاقنا، ربما الأمر مجرد خطأ في النظام الصيني وربما مقصود، سنرى عندما يتحدث الرئيس مع شي".

وقال ترامب يوم الجمعة إنه على ثقة في أنه سيتحدث إلى شي، وقالت الصين في أبريل إن الزعيمين لم يتحدثا في الآونة الأخيرة.

ورد بيسنت لدى سؤاله عما إذا كان قد تم تحديد موعد لمكالمة بين الزعيمين بالقول "أعتقد أننا سنرى شيئا ما قريبا جدا".