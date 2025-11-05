ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزبَ الديمقراطي مسؤولية استمرار الإغلاق الحكومي الذي وصفه بأنه الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن ما يحدث "تصرف انتحاري يدمر البلاد".

وقال ترامب مخاطباً مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر في سوق الأسهم، وكذلك في شركات الطيران والمزايا الغذائية التي يقدمها برنامج المساعدات الغذائية التكميلية "سناب" لذوي الدخل المنخفض من الأمريكيين.

وأضاف أن أمريكا تمر حالياً بأطول إغلاق حكومي على الإطلاق، موضحاً أن الديمقراطيين "رفضوا التعاون لإعادة فتح المؤسسات والمعامل"، رغم ما وصفه بـ"قوة الاقتصاد الأمريكي غير المسبوقة".

وتابع أن الإغلاق الحكومي شكّل "عاملاً سلبياً كبيراً للجمهوريين" في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أن نتائجها كانت "فوزاً ديمقراطياً بامتياز"، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة وتمرير القوانين المرتبطة بقوائم الناخبين.

وانتقد ترامب نظام التصويت في البلاد، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وأكد أن التصويت بالبريد السريع يفتح الباب أمام الفساد. كما طالب بتعديل آليات التصويت والترشيح في مجلس الشيوخ، معتبراً أن نظام تأكيد الترشيحات "يحرم الرئيس من حقه في اختيار القضاة".

وختم ترمب بالقول إن على الجمهوريين "أن يقوموا بما يجب عليهم فعله"، داعياً إلى "إنهاء سياسة المماطلة التشريعية" و"تحريك البلاد نحو الأمام" بعد مرحلة من الجمود السياسي.