ستيل يؤكد الاستمرار في دبلوماسية المناخ رغم إعادة انتخاب ترامب

أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، اليوم، أن العمل المناخي العالمي «متين وسيستمر»، برغم إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهد الانسحاب من اتفاق باريس.

وقال ستيل، لصحافيين خلال مؤتمر «كوب29» للمناخ في باكو: «كتب العديد منكم عن الآثار المناخية للأحداث السياسية في الأسابيع الماضية. سأكتفي بالقول إن عمليتنا قوية. إنها متينة وستستمر».

وألقى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلاله على المناقشات في أذربيجان، مع مخاوف من أن الانسحاب الأمريكي الوشيك من اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015، قد يحد من الطموحات المطروحة على طاولة البحث.

وأشار ستيل إلى أن «التعاون العالمي هو الطريقة الوحيدة التي تنجو بها البشرية من احترار المناخ».