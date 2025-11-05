بعد الفوز التاريخي بعمدة نيويورك.. أهم السجالات بين ترامب وممداني

بعد أن حقق المرشح الديمقراطي زهران ممداني فوزا تاريخيا وأصبح أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، لم تهدأ الساحة السياسية في المدينة. فقد شهدت الأيام التي سبقت الانتخابات سجالات حادة بين ممداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف ممداني بالشيوعي والفظيع وهدد بحرمان المدينة من التمويل الفيدرالي. من جهته، رد ممداني بقوة، مؤكداً حقوق سكان نيويورك ومواجهة تهديدات ترامب، ما جعل هذا الصراع يتجاوز كونه مجرد منافسة انتخابية ليصبح مواجهة أيديولوجية وسياسية تحت أنظار العالم.

وانتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيساً لبلدية نيويورك يوم الثلاثاء. وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة في الأول من يناير.

قبل يوم من الانتخابات، احتدم الجدل بين ترامب وممداني، حيث وصفت صحيفة واشنطن بوست سباق الفوز بعمادة نيويورك بأنه "الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة"، ووصفت الصحيفة الرئيسين بـ"ألد الأعداء"، مشيرة إلى أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.

هجمات ترامب على ممداني

وصف ترامب ممداني بأنه "شيوعي" و"فظيع" و"سيئ السمعة" و"مجنون تماما".

وحذر ترامب من أن المدينة ستواجه "فرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء" إذا تولى ممداني المنصب، وهدد بحجب الأموال الفيدرالية عن نيويورك، واصفاً وعود ممداني بأنها "الشيوعية الزائفة".

وأطلق ترامب على ممداني لقب "ممداني الشيوعي"، واصفًا الحملة بأنها "واحدة من أفضل الأشياء التي حدثت لحزبنا الجمهوري العظيم".

شدد ترامب على أن ممداني "سيواجه مشاكل مع واشنطن لم يشهدها أي عمدة في تاريخ المدينة العظيم سابقًا"، مشيرًا إلى احتمالية مواجهات قانونية واعتقالات.

ردود ممداني على تهديدات ترامب

رد ممداني على تهديدات ترامب بقوله: "من الواضح أن دونالد ترامب يشعر بالتهديد من حملتنا… لأننا كشفنا الأزمة الحقيقية في حياة سكان نيويورك من الطبقة العاملة – تكلفة المعيشة."

كما وجه رسالة مباشرة لترامب في خطاب أمام مؤيديه: "دونالد ترامب، بما أنك تتابع، لدي أربع كلمات لك: شغّل الصوت!"

حول تهديد ترامب بحرمان المدينة من التمويل الفيدرالي، قال ممداني: "الأموال التي نتحدث عنها هي أموال مستحقة لمدينة نيويورك. ليست من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية ستحصل على هذه الأموال… هذه أموال سكان نيويورك، وسنقاتل من أجلها."

تعهد ممداني بـ"مواجهة ترامب في كل خطوة"، مؤكداً أن الكثير من الناس يتعاملون مع تصريحات ترامب كما لو أنها قانون.