ترامب يكشف سبب الخسائر الانتخابية لحزبه





أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّته "تروث سوشل" أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه في العديد من الانتخابات المحلية، كانت بسبب الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في التاريخ.

وكتب الرئيس الجمهوري على منصته مبررا خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية "لم يكن ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي هما السببان وراء خسارة الجمهوريين الانتخابات الليلة، وفقا لخبراء استطلاعات الرأي".

جاء تعليق ترامب، بعدما فاز الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات نيويورك، الذي تمكن من حصد عدد كبير من الأصوات في المدينة رغم الهجوم الحاد والمتكرر الذي شنه عليه ترامب.

في غضون ذلك، حقق الديمقراطيون فوزاً في انتخابات حكام وبلديات أمريكية، فقد فازت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر في سباق حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.

وفي أتلانتا، فاز أندريه ديكنز بولاية ثانية في سباق رئاسة البلدية.

كما فازت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي كوري أكونور بسباق رئاسة بلدية بيتسبرج.