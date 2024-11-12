ترامب يعتزم تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية

يتوقع أن يرشح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز مساء الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص قولهم إن القرار ليس نهائيًا، لكن يبدو أن ترامب استقر على اسم روبيو، الذي كان على لائحة ترشيحاته لمنصب نائب الرئيس.

وتردد اسم روبيو باستمرار على مدار الأسبوع الماضي كأحد المرشحين الأوفر حظًا لقيادة الدبلوماسية الأمريكية، إلى جانب السفير السابق لدى ألمانيا، ريك غرينيل.

وعندما سُئل الأسبوع الماضي عما إذا كان يتوقع شغل منصب مهم في إدارة ترامب، قال روبيو لشبكة "سي إن إن": "أنا مهتم دائمًا بخدمة هذا البلد".

ويشكل ترشيح ترامب لعضو الكونغرس المتشدد من أصول كوبية تحولًا ملحوظًا في العلاقة بين الرجلين.

ففي عام 2016، تنافسا على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وحينها وصف روبيو ترامب بأنه "محتال" و"الشخص الأكثر ابتذالًا الذي طمح للرئاسة".

وُلد روبيو لأبوين مهاجرين كوبيين في ميامي، ودرس العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، حيث تخرج منها عام 1993.

وفي عام 2010، انتُخب روبيو عضوًا في مجلس الشيوخ بدعم من حزب الشاي، الذي يضم جمهوريين متشددين، والذين اندمجوا لاحقًا مع الحزب الجمهوري بعد انتخاب باراك أوباما رئيسًا.