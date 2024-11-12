الجمهوريون يتجهون لسيطرة كاملة على الكونغرس

يبدو أن الحزب الجمهوري على وشك استعادة الأغلبية في مجلس النواب للدورة 119 للكونغرس وتأمين السيطرة الكاملة على واشنطن، بعد أيام من فوز الحزب بالرئاسة والسيطرة على مجلس الشيوخ.

ويتجه الجمهوريون في مجلس النواب إلى قلب المقعد الرابع الذي كان يشغله الديمقراطيون في كولورادو، حيث اعترفت النائبة الجديدة الديمقراطية ياديرا كارافيو بهزيمتها في السباق للجمهوري جابي إيفانز مساء الأحد.

ويبلغ توازن القوى الحالي في مجلس النواب 214 جمهورياً و203 ديمقراطيين، مع بقاء 19 سباقاً لم يتم الفصل فيها، ويحتاج الجمهوريون إلى الفوز بأربعة مقاعد فقط للفوز بالأغلبية؛ ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بـ15.

ومن شأن الثلاثي الجمهوري في واشنطن أن يضمن تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المحافظة بشدة إلى حد كبير، وفقاً لـ«واشنطن بوست». كما أن الكونغرس الجمهوري سوف يلتزم بتمرير السياسات اللازمة لتأمين الحدود الجنوبية وإعادة تفويض قانون الضرائب الذي أصدره ترامب في عام 2017، والذي تنتهي أجزاء كبيرة منه في نهاية عام 2025.

واعتبر تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن ترامب سيبدأ ولايته الرئاسية الثانية دون معارضة بعد أن فاز بالبيت الأبيض واكتسح مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة.وقال التقرير إن فوز ترامب «مكتمل» حيث كسب الانتخابات بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، وأيضاً بفضل التصويت الشعبي، الذي استعصى عليه في عام 2016، وبالتوازي مع ضمان مقعده في البيت الأبيض فاز الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ بأغلبية قوية، وهو ما سيسمح له بعدم الاعتماد على أصوات عدد قليل من الشخصيات المستقلة بشكل مفرط لتمرير التشريعات.

أما الفرع الثالث من السلطة، فهو المحكمة العليا، التي تسيطر عليها أغلبية ساحقة من المحافظين تتألف من 6 قضاة منحوا ترامب بالفعل حصانة غير مسبوقة ويشاركونه إلى حد كبير رؤيته السياسية. وتابع أن «عودته هي عودة رجل تم عزله مرتين، وتوجيه الاتهام إليه 4 مرات، وإدانته وتهديده بالسجن، وهي عودة الرجل الذي ألهم أعمال شغب ضد الكونغرس».

إلى ذلك، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليس ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وقال ترامب «يشرفني أن أرشح إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليس مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أمريكا أولاً».

وستيفانيك، وهي نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، حليفة قوية لترامب.يعقد ترامب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيساً في 20 يناير المقبل.

وسبق للرئيس الجمهوري السابق أن أعلن تعيين مديرة حملته سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض.كما أعلن ترامب أنه سيعين توم هومان مسؤولاً عن الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة في الإدارة المقبلة.