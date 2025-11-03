ما الحلم الذي أسر به ترامب لحفيدته في عربة الغولف؟

أظهر حوار عفوي دار أخيراً، بين الرئيس الأمريكي وحفيدته "كاي" على متن عربة للغولف ونشرته الفتاة البالغة 18 عاماً على "إنستغرام"، لمحة عن طموحات الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً، بعد عام على فوزه بولاية رئاسية ثانية.

قال فيه ترامب، لحفيدته كاي إن "الوصول إلى الرئاسة هو الحلم، أليس كذلك؟" ليضيف أنه بعد ذلك "بات الحلم أن أصبح رئيساً عظيماً".

لكن بالنسبة لترامب، يرتبط التحوّل إلى "رئيس عظيم" بممارسة السلطات التنفيذية بمستوى تاريخي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب تحرّكاته في هذا الصدد متّخذا إجراءات انتقامية ضد معارضيه السياسيين فيما أرسل قوات إلى مزيد من المدن الأميركية وفرض قيوداً على الإعلام وأحكم قبضته على كل ذراع من أذرع الحكومة.

وقال مدير برنامج الإدارة السياسية لدى جامعة جورج واشنطن تود بيلت: "بالتأكيد هناك جانب استبدادي لديه".

وبينما شدد ترامب قبضته على السلطة منذ عاد إلى المنصب في يناير، عزز اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في سبتمبر "مقاربته لفكرة نحن ضدّهم".

بالنسبة للمنتقدين، يفاقم ذلك المخاوف حيال سيادة القانون وهيمنة رئيس يعبّر بشكل واضح عن إعجابه بالملوك والحكام المستبدين، والذي تلّقى نسخة تاج كهدية أثناء زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية.

ولعل تحرّكه للانتقام كان أكثر استعراض وضوحا لسلطة الرئيس.

وبناء على منشورات ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي، وجّه مسؤولون في القضاء اتهامات خلال الأسابيع الأخيرة لخصوم سياسيين بينهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

وفي وقت يتباهى بنجاحه في التوسط لإبرام اتفاقات سلام بين دول خاضت نزاعات، استهدف ترامب محليا "الأعداء في الداخل"، سواء اليساريين أو المهاجرين. وأفاد في خطاب مؤخرا لكبار ضباط الجيش بأن المدن الأميركية يمكن أن تستخدم "لتدريب" الجنود.

في الأثناء، تمسّك ترامب بموقفه المتصلب حيال الإغلاق الحكومي المتواصل منذ شهر.

ورفض أي حوار مع الديموقراطيين واستضاف حفل هالوين في منتجعه في فلوريدا قبل يوم من موعد إيقاف المساعدات الغذائية المخصصة للأميركيين الفقراء.

وسعى نجم تلفزيون الواقع السابق بشكل متزايد لتكميم الإعلام والأوساط الأكاديمية عبر الدعاوي القضائية والتهديدات لطلبات الاندماج والتمويل الفدرالي.

وعبّر ترامب عن سلطته في عقر دار الرئاسة أيضا فهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض من أجل بناء قاعة حفلات جديدة ضخمة من دون أي مشاورات عامة أو الدخول في عملية للحصول على موافقة فدرالية.

في الأثناء، عاود ترامب في الأيام الأخيرة طرح التحرّك النهائي نحو الاستبداد بالسلطة عبر التفكير بالترشح لولاية ثالثة عام 2028، رغم أنه بدا وكأنه يتراجع بعدما قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن خطوة من هذا القبيل ستكون غير دستورية.

تمادى كثيراً

لكن مع تحوّل الأنظار إلى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المنتظرة بعد عام، قد يكون ترامب وصل إلى ذروة سلطته.

وقال وليم غالستون من معهد بروكينز إن "الاستطلاعات تشير إلى أنه لم تعد لديه مساحة للتحرك كما كان في الأشهر العشرة الأولى.. تشير إلى أن الناس يعتقدون بأنه تمادى كثيرا".

وأظهر استطلاع جديد لـ"واشنطن بوست-أيه بي سي نيوز-إيبسوس" صدر الأحد بأن غالبية الناخبين الأميركيين يقولون إنه تجاوز صلاحيات منصبه.

لكن ذلك لا يعني بأن ترامب شارف على الانتهاء من تحرّكاته.

ويواجه عدة قرارات للمحكمة العليا في وقت لاحق هذا العام قد تقرر فعليا مدى السلطة التنفيذية التي يمكن أن يحظى بها في مواجهة الكونغرس والقضاء.

وبينما قد يفرض ذلك بعض القيود، يقول محللون إن أمورا كثيرة تعتمد على مدى تصميم ترامب على تجاهل القواعد الرئاسية القائمة منذ عقود.

وقال غالستون "إذا كان لديك رئيس يتجاهل السوابق الراسخة منذ فترة طويلة، يصبح المنصب أوسع مما يتخيله أي أحد".

ومن شأن أي نتيجة غير انتكاسة كبيرة للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية العام المقبل أن تقوي شوكة ترامب. ويظهر استطلاع "إيبسوس" بأن الديموقراطيين لم يحققوا تقدّما يذكر حتى الآن.

وأفاد غالستون: "إذا قال الناس إن لا بأس في ذلك، فسيتواصل الأمر".