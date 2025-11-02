Al Bayan
العالم

ترامب: الرئيس الصيني يدرك العواقب إذا غزت بلاده تايوان

وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جينبينغ يدرك "العواقب" التي ستترتب عن غزو بلاده لتايوان، لكنه رفض أن يوضح إن كانت الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة، وفق مقتطف من مقابلة مع "سي بي إس نيوز" بثّ الأحد.

وقال ترامب إن تايوان "لم تطرح أبدا كموضوع" عندما التقى شي في كوريا الجنوبية الخميس في أول اجتماع مباشر بينهما منذ ستّ سنوات.

وعندما سُئل عما إذا كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا، أجاب ترامب "ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة".

لكنه رفض توضيح ما يعنيه في المقابلة التي أجريت الجمعة في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، وأضاف "لا أستطيع الكشف عن أسراري. الجانب الآخر يعرف".

وأكد الرئيس الأميركي أن شي والمقربين منه "قالوا صراحة إننا لن نفعل أي شيء بينما الرئيس ترامب في الرئاسة، لأنهم يدركون العواقب".

