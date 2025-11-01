«فاينانشال تايمز»: التعنت وراء إلغاء قمة ترامب وبوتين

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، عن أن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست التي كان من المزمع عقدها بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بعد إصرار موسكو على مطالب متعنتة بشأن أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن القرار جاء بعد اتصال هاتفي شابه التوتر بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي. وأضاف تقرير فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة ألغت القمة بعد ذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، إذ قال روبيو عقب الاتصال لترامب، إن موسكو لا تبدي أي استعداد للتفاوض.

وتعليقاً على تقرير «فاينانشال تايمز»، قال الكرملين، إنه يجب اتباع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية فقط، وليس التقارير الإعلامية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن روسيا هاجمت بلاده في الشهور القليلة الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذكر سيبيها في تصريحات مكتوبة، أن استخدام روسيا للصاروخ 9 إم 729 المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ضد أوكرانيا في الشهور الماضية يدل على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يحترم الولايات المتحدة وجهود الرئيس ترامب الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح أن أوكرانيا تؤيد مقترحات ترامب للسلام، وإنه يتعين ممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا لدفعها إلى السلام، مشيراً إلى أن تعزيز قوة أوكرانيا النارية بعيدة المدى سيساعد في إقناع روسيا بإنهاء الحرب.

استهداف

ميدانياً، أفادت السلطات في منطقة أوريول الروسية، بأن محطة طاقة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية. وذكر الحاكم، أندري كليتشكوف، أن أجزاء من مسيرة تم اعتراضها سقطت على المحطة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وحدوث مشكلات في التدفئة في بعض أنحاء مدينة أوريول.

وأفادت قناة أسترا الروسية على تطبيق تلغرام، بوقوع هجمات أوكرانية على محطة فرعية في مدينة فلاديمير، ومصفاة نفط قرب ياروسلافل المطلة على نهر فولجا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية نوفوليكساندريفكا في منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.

إسقاط مسيرات

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وجاء في البيان: تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل.

هجوم

في المقابل، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن روسيا شنت هجوماً ليلياً على مدينة سومي شمال شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة 11 من السكان بينهم 4 أطفال. وقال حاكم المنطقة، إيهور كالتشينكو، إن روسيا هاجمت مستودعاً للسكك الحديدية ودمرت عدة عربات وألحقت أضرارا بالمباني.

كما قال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، إن بلاده نفذت 160 ضربة ناجحة على منشآت روسية للنفط والطاقة منذ بداية العام. وأضاف ماليوك للصحفيين، أن هذه الضربات ستتواصل، وتهدف إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.