الولايات المتحدة ستخفض عدد اللاجئين إلى مستوى قياسي

تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم سنويا إلى مستوى قياسي، مع إعطاء الأولوية للبيض الوافدين من جنوب إفريقيا.

وبموجب السياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنويا في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وبحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، فإن الغالبية العظمى من الذين سيتم قبولهم خلال السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر سيكونون من البيض من جنوب إفريقيا و"ضحايا آخرين للتمييز غير القانوني أو غير العادل في أوطانهم".

وجاء في البيان أن "أعداد القبول ستخصص في المقام الأول للأفريكانيين القادمين من جنوب إفريقيا".

أوقف الرئيس دونالد ترامب فعليا وصول اللاجئين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، باستثناء البيض من جنوب إفريقيا رغم تأكيد بريتوريا أنهم لا يواجهون الاضطهاد في وطنهم.

ووصلت أول مجموعة تضم نحو 50 من الأفريكانيين من نسل المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب إفريقيا، لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة في مايو.

وقد خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهده بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، ووقّع أمرا تنفيذيا في يناير يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.

وقال آرون ريتشلين ميلنيك، وهو باحث في المجلس الأميركي للهجرة، إنه منذ عام 1980 تم استقبال أكثر من مليوني شخص فروا من الاضطهاد في الولايات المتحدة بموجب البرنامج.

وأضاف الباحث عبر منصة إكس "سيتم الآن استخدامه كمسار للهجرة البيضاء. يا له من سقوط لجوهرة تاج البرامج الإنسانية الدولية في أميركا".