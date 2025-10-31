فانس: الترسانة النووية الأميركية بحاجة للاختبار لضمان فعاليتها

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الخميس أن اختبار الترسانة النووية الأميركية سيضمن عملها في شكل صحيح، من دون أن يوضح ماهية الاختبارات التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

وقال فانس للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا ترسانة كبيرة طبعا. الروس لديهم ترسانة نووية كبيرة. الصينيون لديهم ترسانة نووية كبيرة. نحتاج أحيانا إلى اختبارها لضمان أنها تعمل في شكل صحيح".

وأضاف "لنكن واضحين، نعلم أنها تعمل في شكل ملائم، ولكن علينا أن نسهر على (حسن سير) هذا الأمر مع مرور الزمن".

وأعلن ترامب الخميس أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاما، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وأثار هذا الإعلان قلقا على مستوى العالم، وخصوصا أن ترامب لم يحدد ماهية الاختبارات التي أمر بإجرائها.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأمين العام أكد مرارا أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة... ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف".

لكن نائب الرئيس الأميركي أكد أن "منشور الرئيس يتحدث عن نفسه".