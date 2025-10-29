ترامب يتوقع لقاء كيم "في مستقبل غير بعيد كثيراً"

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "في مستقبل غير بعيد كثيرا".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّه "في مرحلة ما سنتعامل مع كوريا الشمالية.

أعتقد أنهم يرغبون بذلك وأنا أيضا أرغب بذلك".

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنّه "يرغب بشدّة" في مقابلة الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

ووصل الرئيس الأميركي إلى غيونغجو في شرق شبه الجزيرة الكورية صباح الأربعاء حيث سيشارك في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وعلى هامش قمة آبيك سيلتقي ترامب الخميس نظيره الصيني شي جينبينغ في اجتماع يعلّق عليه الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.