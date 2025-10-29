ترامب: القانون يمنعني من الترشح لولاية رئاسية ثالثة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة بعد انتهاء فترته الحالية في يناير 2029 مسدلا الستار على ما يبدو على احتمالات سعيه للترشح مجددا.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية " إذا قرأتموه، فهو واضح جدا - لا يُسمح لي بالترشح. إنه لأمر مؤسف" وذلك في تحول عن تعليقاته السابقة التي رفض فيها استبعاد ترشحه بشكل نهائي.

ويمنع التعديل الثاني والعشرون في الدستور الأمريكي أي شخص من تولي الرئاسة لفترة ثالثة، لكن ترامب أثار فكرة ترشحه علنا منذ فوزه بولاية ثانية في نوفمبر .

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أمس الثلاثاء إنه ناقش المسألة مع ترامب وخلص إلى أنه لا يوجد مسار قابل للتطبيق لتعديل الدستور في الوقت المناسب للسماح بولاية ثالثة.

وقال جونسون "إنها مسيرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يعلم، وقد تحدثنا أنا وهو عن قيود الدستور."

وأشار جونسون إلى أن عملية التعديل ستتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهي عملية قد تستغرق عقدا من الزمن حسب تقديره.

وأضاف "لا أرى مسارا لذلك".