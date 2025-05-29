المتحدثة باسم ترامب تشكر ماسك "على عمله"

شكر البيت الأبيض، اليوم، إيلون ماسك على الخدمات التي أداها ضمن الإدارة الأميركية، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب إنهاء مهمته المتمثلة في خفض النفقات العامة للحكومة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين: "نشكره على عمله.. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات".

ولم تشأ ليفيت إعطاء مزيد من الإيضاحات بشأن خروج رجل الأعمال من الحكومة بعدما انتقد ترامب للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وأكد ماسك، الأربعاء، وضع حد لمهمته في خفض النفقات العامة، بعد أربعة أشهر على تجربة غير مسبوقة.

وجاء في منشور لماسك، الأربعاء، على منصته إكس: "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، مضيفاً أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة".