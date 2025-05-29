البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على مقترحه لوقف النار في غزة

أعلن البيت الأبيض الخميس أن اسرائيل وافقت على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر المباحثات مع حركة حماس.

وكانت حركة (حماس) قالت في وقت سابق إنها تدرس مقترحاً جديداً قدمه مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في حين لم يصدر تأكيد فوري من إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص (ستيف) ويتكوف والرئيس (دونالد ترامب) أرسلا الى حماس اقتراحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته.. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس".

وأضافت: "يمكنني أيضا أن أؤكد أن هذه المباحثات مستمرة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

ورفضت المتحدثة في وقت لاحق تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن الجانبين توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وأن ترامب على وشك الإعلان عن ذلك.

وقالت ليفيت: "إذا كان هناك إعلان سيتم إصداره، فإنه سيأتي من البيت الأبيض - الرئيس، أو أنا، أو المبعوث الخاص ويتكوف".

