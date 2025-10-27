ترامب يحضر توقيع هدنة بين تايلاند وكمبوديا

شهدت بداية جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآسيوية، أمس، توقيع اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند، وتعهد بحل سريع للأزمة بين أفغانستان وباكستان، وتوقيع عدد من الاتفاقات التجارية في ماليزيا، فضلاً عن إعلانه مواقف إيجابية تجاه الصين.

وكان على رأس أولويات ترامب أمس، التوقيع على اتفاق بين كمبوديا وتايلاند بناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد تدخله لوقف الاشتباكات الحدودية المميتة، ما دفع كمبوديا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وفي حفل أقيم مع الزعيمين التايلاندي والكمبودي، قال ترامب: إن الاتفاق أظهر سعي إدارته لتحقيق السلام «في كل منطقة يمكننا تحقيقه فيها». وأضاف «بدأت إدارتي على الفور العمل على منع تصعيد النزاع... كان الجميع مندهشاً نوعاً ما لأننا أنجزنا الأمر بهذه السرعة».

وعند وصوله إلى ماليزيا، كان في استقبال ترامب رئيس الوزراء الماليزي وفرقة من الراقصين، وتوقف ترامب لفترة وجيزة على السجادة الحمراء للرقص مع المؤدين.

وفي غضون ست ساعات من هبوطه في كوالالمبور لحضور قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أعلن ترامب عن اتفاقات تجارية مع أربع دول والتقى قادة من المنطقة، وأجرى محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قال إن فريقيهما سيبدآن على الفور مناقشات حول الرسوم الجمركية.

وعبر ترامب أيضاً عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع متوقع الخميس، إذ اجتمع كبار المسؤولين التجاريين من البلدين لليوم الثاني في كوالالمبور واتفقا على إطار عمل لاتفاق تجاري.

وخلال محادثاته مع زعماء آخرين، كان مفاوضون أمريكيون وصينيون يجتمعون على هامش المفاوضات لتجنب مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المفاوضون الأمريكيون إن الاجتماع وضع «إطار عمل ناجحاً» قبل المحادثات المتوقعة بين ترامب ونظيره الصيني شي في كوريا الجنوبية.

زيارة محتملة

وألمح ترامب، إلى زيارة محتملة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الولايات المتحدة من دون أن يقدم أي تفاصيل محددة، في ظل استمرار الخلاف التجاري بين البلدين. وخلال حديثه على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، في ماليزيا، تحدث ترامب في البداية عن اجتماعه مع شي المقرر الخميس في كوريا الجنوبية.

وحول أزمة أفغانستان-باكستان، قال ترامب إنه سيقوم بحلها «سريعاً جداً»، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه مباحثات السلام بين الدولتين يومها الثاني.

وقد بدأت جولة المباحثات الثانية بين الدولتين في إسطنبول السبت، مركزة على تحويل وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه مطلع هذا الشهر في الدوحة، إلى إطار عمل دائم من أجل السلام وأمن الحدود.

وقال ترامب على هامش قمة (آسيان): «لقد سمعت أن باكستان وأفغانستان بدأتا المناقشات. لكني سوف أحل هذا الأمر سريعاً جداً».