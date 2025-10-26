حاكم كاليفورنيا يدرس الترشح لرئاسة أمريكا

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، في مقابلة بُثت الأحد، إنه يدرس الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028ـ مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، واكتسب تأييداً داخل حزبه في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

وقال نيوسوم على شبكة (سي.بي.إس نيوز): "أتطلع إلى من سيقدمون أنفسهم (للترشح) في عام 2028، ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة".ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم "نعم، سأكون كاذباً إذا قلت غير ذلك".

وبموجب الدستور الأمريكي، يُمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة على الرغم من ذلك، قائلا في وقت سابق من هذا العام "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك".

ودفع نيوسوم بولاية كاليفورنيا إلى طليعة جهود الحزب الديمقراطي الرامية لإعادة رسم خرائط الكونغرس في مواجهة جهود مماثلة من ولايات يقودها الجمهوريون.

ويتصارع الحزبان حالياً للسيطرة على مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون الآن بأغلبية ضئيلة، في انتخابات عام 2026.

ودخل نيوسوم أيضاً في مواجهة مع ترامب فيما يتعلق بقرار الأخير نشر الجيش في لوس أنجليس.