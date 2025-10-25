ترامب يضع شرطاً للقاء بوتين

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت إنه لن يجري أي محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا إذا أبدى الاخير جدية في التوصل الى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وصرح ترامب للصحافيين على متن الطائرة اير فورس وان في طريقه الى آسيا "علي أن أعلم أننا سنتوصل الى اتفاق. لن أضيع وقتي".

وأضاف "ربطتني دائما صداقة رائعة بفلاديمير بوتين، لكن هذا الأمر كان مخيبا جدا للآمال".

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، فيما شكا ترامب من أن محادثاته مع بوتين بشأن النزاع في أوكرانيا "لم تسفر عن أي نتائج".

وكان ترامب قد أحجم عن فرض عقوبات على روسيا لأشهر عدة، لكن صبره نفد بعد تعذر عقد قمة جديدة مع بوتين في بودابست.

مع ذلك، أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن تكون العقوبات المفروضة على شركتي روسنفت ولوك أويل قصيرة الأجل وأن يوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأقر بوتين بأن العقوبات "جدية"، لكنه شدد على أنها ليست كافية لإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الروسي.

وأضاف أن العقوبات "عمل غير ودي" و"لا يعزز العلاقات الروسية الأميركية التي بدأت للتو بالتعافي"، مع تأكيد استمرار انفتاحه على الحوار مع ترامب.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات الأميركية بأنها "رسالة قوية وضرورية للغاية مفادها أن العدوان لن يمر بدون رد".

بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على قطاعي النفط والغاز الروسيين تزامنا مع العقوبات الأميركية.