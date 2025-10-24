ستيف فاغين مديراً مدنياً لمركز تنسيق اتفاق غزة.. من هو؟

عيّنت الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" دبلوماسيا مسؤولا مدنيا للإشراف على هيئة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل سعيها لوضع حدّ نهائي للحرب.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسي ستيف فاغين سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف السهر على تنفيذ وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس.

من هو ستيفن فاغين؟

يعد فاغين أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي المخضرمين، إذ يشغل منذ مايو 2022 منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن.

كما شغل سابقاً منصب نائب السفير في السفارة الأمريكية في بغداد، ورئيس البعثة في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل بين عامي 2018 و2020، إضافة إلى توليه منصب مدير مكتب شؤون إيران في وزارة الخارجية، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بالوزارة، وفق ما ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان

ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي عام 1997، خدم فاغين في بعثات أمريكية خارجية في بروكسل، وإسلام آباد، وأستانا، وموستار (البوسنة والهرسك)، ومينسك، وتبليسي، والقاهرة، كما عمل في واشنطن مسؤولاً عن ملف باكستان، ومساعداً خاصاً لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك نيك بيرنز.

ويحمل ستيف فاغين شهادة البكالوريوس من كلية ويليامز، ودرجة الماجستير من جامعة ميشيغان.