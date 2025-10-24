6 قتلى في قصف أمريكي على قارب لتهريب المخدرات

أسفرت ضربة جوية أمريكية ليلية على قارب يشتبه في أنه يستخدم لتهريب المخدرات، تديره عصابة فنزويلية، عن مقتل 6 أشخاص في البحر الكاريبي، وفق ما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة.

وقال هيغسيث على إكس: "كان على متن القارب 6 تجار مخدرات، أثناء الهجوم الذي نفّذ في المياه الدولية، وكان أول هجوم ليلي. قتِل جميع الإرهابيين الستة".

وأضاف: "معلوماتنا الاستخباراتية أشارت إلى تورط السفينة في تهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقاً معروفاً للتهريب".

وتابع: "لم يُصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الغارة".

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي بملاحقة كل تجار المخدرات، ومعاملتهم كما يتم معاملة تنظيم القاعدة الإرهابي.