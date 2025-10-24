ترامب: سنتحرك برياً في فنزويلا قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنشهد قريباً عملاً على الأرض في فنزويلا.

وتشن الولايات المتحدة ضربات ضد قوارب لتهدريب المخدرات منذ أسابيع. وقبل أيام أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية جديدة ضد قارب في المحيط الهادئ يقل ثلاثة إرهابيين متورطين بتهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتلهم.

وفي منشور على منصة«إكس» قال الوزير: مجدداً، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مضيفاً أن «إرهابيي المخدرات الثلاثة الذين كانوا على متن القارب استهدفوا في المياه الدولية».

على صعيد متصل، كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن أن بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ أرض-جو روسي الصنع للتصدي للتهديدات العسكرية الأمريكية.

وأثناء مراسم بثها التلفزيون مع كبار قادة الجيش، قال مادورو إن فنزويلا تملك صواريخ قصيرة المدى من طراز إيغلا-إس، لا يقل عددها عن خمسة آلاف في مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام.

وصواريخ إيغلا-إس مصممة لإسقاط الطائرات التي تحلق على علو منخفض واستخدمت في مناورات عسكرية، أمر مادورو بتنظيمها رداً على الأنشطة العسكرية الأمريكية، التي أثارت حفيظة قادة العديد من بلدان أمريكا اللاتينية.

وأكد البنتاغون للكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلحاً ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية التي صنفها على أنها مجموعات إرهابية.

فيما وصف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات بـ«المقاتلين غير الشرعيين». ويفيد خبراء بأن عمليات الإعدام الميدانية مخالفة للقانون حتى وإن كانت تستهدف أشخاصاً من المؤكد أنهم من مهربي المخدرات.